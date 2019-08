Tras ser sindicado por Jorge Barata de haber recibido dinero de Odebrecht, el congresista César Villanueva, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Martín Vizcarra, descartó que el presidente de la República Martín Vizcarra tenga alguna relación con la constructora brasileña.

“El presidente Martín Vizcarra no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con un tema de esta naturaleza. Ni con una relación con Odebrecht indirectamente. Así que quiero dejar absolutamente claro que el presidente Vizcarra no tiene absolutamente nada que ver con esto ni directa ni indirectamente”, señaló César Villanueva en conferencia de prensa.

Asimismo, César Villanueva negó haber conversado con el jefe de Estado el 5 de agosto último y referente a este tema. “El 5 de agosto es mi cumpleaños, he estado con mi familia. El presidente Vizcarra no sé dónde habrá estado pero no nos hemos reunido (...) Ni hemos tenido sobremesa ni hemos hablado con el presidente sobre este tema porque no quiero involucrar absolutamente a nadie”.

Leandro Britto

Niega pago

César Villanueva negó una vez más haber recibido algún pago ilegal de parte de Odebrecht, tal como lo señaló Jorge Barata.

“Niego tajantemente haber recibido un solo centavo de este señor o de cualquier persona ligada a la empresa Odebrecht”, comentó, para luego asegurar que a través de procesos judiciales y arbitrales, Odebrecht se retiró de San Martín sin poder obtener el dinero que exigía.

“Esta es mi verdad, no tengo otra verdad. A la verdad de lo que puedo comprobar con hechos y documentos concretos a la luz pública, no tengo nada que esconder. ¿Por qué ha dicho el señor Barata estas cosas? Yo mismo no lo sé”, añadió.

En ese sentido, evaluará si querella a Jorge Barata pese a estar “blindado” por el acuerdo de colaboración eficaz firmado con la Fiscalía.