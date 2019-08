El presidente de la República, Martín Vizcarra, fue consultado sobre una propuesta de vacancia que se habría discutido ayer en la Junta de Portavoces del Congreso. En ese sentido, dijo confiar en que cualquier iniciativa en su contra no prosperará.

“Si es que alguien pretende una vacancia por buscar el diálogo, la concertación y con respeto a la población y toda la sociedad para buscar el desarrollo del país, seguramente se va a quedar a medio camino. Nosotros seguimos confiados, trabajando día a día”, indicó el presidente ante la prensa.

El Mandatario se refirió a la difusión de los audios en los que él conversa con autoridades de Arequipa sobre la viabilidad del proyecto Tía María.

“Veo ahora que mucha gente critica la posición del Gobierno de búsqueda de diálogo y nos quieren dar lecciones de cómo solucionar problemas pero nos quieren dar lecciones de como solucionar problemas, ¿a través de la confrontación? ¿A través de muertes?”, manifestó Vizcarra.

Hace poco, el congresista Mauricio Mulder, de la Célula Parlamentaria Aprista, indicó que plantearía a su bancada una moción de vacancia contra el jefe de Estado por estos audios que involucran a Vizcarra.

Martín Vizcarra cuestionó a quienes lo critican desde la oposición, específicamente de representantes de gobiernos anteriores que registraron muertos por enfrentamientos entre policías y manifestantes como el 'Baguazo'.

“Escucho lecciones de representantes de gobiernos que tuvieron en el 2011 tres muertos por el mismo problema (Tía María) y dos años antes, en el 2009, recuerden que un problema social en Bagua costó la vida de 33 personas, 23 policías y 10 comuneros. ¿A ese costo quieren sacar proyectos? No. (Los proyectos) son necesarios y nuestro trabajo es garantía de eso, pero a través del diálogo, consenso y respeto a la población”, añadió el mandatario.

Vizcarra consideró que los audios que han salido a la luz son una muestra de que el Gobierno busca consensos y que se respete la ley.

“El audio no es sino una muestra del esfuerzo que tiene el Gobierno en encontrar consenso [...] Lo que queda claro es que cualquier esfuerzo de búsqueda de soluciones tiene que ser en cumplimiento estricto de la ley y lo he repetido en esa reunión varias veces, cuando los alcaldes exigían que se cancele el proyecto. Dije que no se puede porque la solución que planteemos tiene que ser respetando la ley y la ley la tienen que cumplir todos”, indicó.

Por último, Martín Vizcarra confirmó que los ministros de Economía, Carlos Oliva, y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, acudirán al pleno del Congreso este miércoles 14 de agosto, tras la citación acordada por la Junta de Portavoces para que expongan sobre el proyecto Tía María.

Los audios del Presidente del Perú, Martín Vizcarra

“Se ha llegado hasta esta situación y hay que sustentarlo, y hay que ver, por eso yo voy a estar con ustedes, de verdad (…) No queremos imponer proyectos mineros, queremos hacer el proceso para que finalmente la posición que ustedes tienen se revierta y finalmente se caiga”

“Si en un mes ven que yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo (…) Lo que hay que hacer es revertir, pero revertirlo administrativamente, ¿con qué?: con las medidas que presenta el gobernador”