El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, descartó tener alguna injerencia en el Gobierno y rechazó que la propuesta de referéndum para una nueva constitución haya sido una iniciativa suya.

“No tengo ninguna presencia en el Gobierno, al presidente no lo veo hace un mes, yo no tomo decisiones en el Ejecutivo. Si el presidente asume el programa del partido, pues tiene que hacerlo porque eso prometió en la campaña”, refirió.

“Yo no soy el portero y no tendría problema en hacerlo, eso no es una degradación, más bien lo que me preocupa es que no sé como se denigra un oficio que hacen miles de personas”, agregó.

En otro momento, Cerrón Rojas dijo que el jefe de Estado Pedro Castillo ha enmendado el rumbo con su propuesta de referéndum pues hasta el momento no ha impulsado ninguna medida de izquierda.

“El presidente Castillo ha decidido tomar el camino correcto, porque estaba desmoronándose el Gobierno, porque estaba o sigue apostando por el programa perdedor, el del neoliberalismo, todavía no ha aplicado ni una sola medida de izquierda, creo que recién ha retomado el rumbo sobre con el tema de la Asamblea Constituyente, creo que ahora si el pueblo tiene un motivo de lucha y de respaldo”, expresó.

Asimismo dijo que decidió no participar del foro de la bancada de Perú Libre denominado “Hacia una Asamblea Constituyente” debido que no quería que la titular del Congreso, María del Carmen Alva, tuviera reparos.