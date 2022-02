El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo que la bancada de su partido político no brindaría su respaldo a Dina Boluarte en caso asuma la presidencia de la República si es que Pedro Castillo es vacado por el Congreso de la República.

En una entrevista a “Hildebrandt en sus trece”, el exgobernador de Junín comentó que, al día de hoy, Perú Libre no votaría para evitar que Boluarte pueda ser vacada del cargo, a pesar de manifestar que ella está preparándose para asumir la presidencia.

“Si el Congreso plantea vacarla después de vacar al presidente, la bancada (de Perú Libre) no creo que votará por ella porque ya la expulsó. [¿Perú Libre no votaría por evitar su vacancia?] Al día de hoy, no votaría”, indicó.

Cerrón, sin embargo, comentó que en política todo es ondulante y podría cambiar. Asimismo, señaló que no condena el hecho que Boluarte esté preparándose para una posible vacancia de Pedro Castillo porque fue elegida para ese caso como vicepresidenta de la República.

Asimismo, manifestó que tanto ella como la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, decidieron alejarse de Perú Libre por sus propios intereses debido a sus declaraciones criticando al partido.

Vladimir Cerrón también mencionó a exministros como Mirtha Vásquez, Pedro France y Avelino Guillén como los “alacranes” a quienes mencionó en redes sociales como exfuncionarios que criticaron a Pedro Castillo tras salir del Ejecutivo. Pero luego minimizó que Guido Bellido haya hecho algo similar al abandonar la PCM.

“Quizá fue en un momento de resentimiento y por eso se le llamó a la reflexión y paró… No es que nosotros no critiquemos al gobierno. Nosotros lo hacemos, pero no criticamos por criticar o utilizamos la crítica como fin sino como medio y le proponemos cuál es la solución”, manifestó.