El Ministerio Público requirió al Poder Judicial la variación de comparecencia restringida por prisión preventiva para el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón, al viajar sin autorización a Lima para sostener una reunión en Palacio de Gobierno.

El fiscal adjunto provincial Elard Alcocer Salas sostuvo que el 6 de diciembre de 2021, Cerrón incumplió una de las reglas de conducta procesal, al ausentarse de su domicilio en Huancayo sin contar con la autorización del juez.

El fiscal expresó su preocupación al juez, debido a que Vladimir Cerrón ha solicitado permiso a la corte para viajar a Honduras, el mismo día (miércoles 26 de enero) que se ha reprogramado diligencias y ante su incumplimiento para firmar el control biométrico.

Como se recuerda, Cerrón Rojas estuvo el 6 de diciembre del 2021 en Palacio de Gobierno en una reunión con el mandatario Pedro Castillo, un día antes de que el Congreso debatiera la moción de vacancia presidencial, la cual finalmente no prosperó.

La tesis fiscal señala que Vladimir Cerrón habría integrado la organización criminal de Martín Belaunde, la cual habría defraudado al Estado con más de 26 millones de soles, a través de obras que ejecutó cuando ejerció funciones de gobernador regional entre el 2011 y el 2014.

Al respecto, Cerrón Rojas viene siendo procesado bajo reglas de conducta, como no ausentarse de su domicilio sin orden judicial, pasar por el registro biométrico cada 30 días, entre otros.

El juez advirtió que de no presentarse la defensa legal de Vladimir Cerrón a la próxima audiencia del 26 de enero o alegarse algún acto para que no se realice la diligencia, se llamará a la defensa pública para que la sesión no se frustre.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: ¿Por qué se redujo el aislamiento a 10 días solo en Lima Metropolitana y Callao?

TE PUEDE INTERESAR