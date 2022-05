El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que no habrá cambios en el Perú hasta que se produzca un cambio en la constitución política y que este cambio puede darse por una “vía pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacifica o por una vía no pacifica”, dijo el 3 de mayo de este año.

Sus declaraciones se dieron durante un evento del partido Perú Libre en el distrito de Carabayllo.

En otro momento aseveró que con la actual carta magna, vigente desde el año 1993, se instauró un “terrorismo de Estado”.

“En el Perú dicen que gracias a esa Constitución [de 1993] hemos acabado con el terrorismo, podrá ser una coincidencia, y bueno podemos decir que es su mérito, pero instauraron el terrorismo de Estado, si los hallazgos de la CVR dicen que el principal responsable fueron los grupos terroristas, pero que más del 40% fue las Fuerzas Armadas, estamos hablando de que ha sido casi mita-mita, de qué Estado podemos estar orgullosos”, agregó. .

Durante la evento, los presentes gritaron frases como “urgente, urgente, Asamblea Constituyente” y “siempre de pie y nunca de rodillas”, así como mensajes de respaldo a Cerrón Rojas.