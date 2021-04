Vladimir Cerrón, secretario general nacional de Perú Libre, partido que postula a Pedro Castillo a la Presidencia del Perú, arremetió contra el escritor Mario Vargas Llosa. Como se recuerda, el Premio Nobel pidió a los peruanos votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del Perú 2021.

Asimismo, negó que el expresidente de Bolivia Evo Morales haya financiado la campaña de Pedro Castillo, tal como lo habría mencionado el Nobel de Literatura.

“Que Vargas Llosa insinúe que Evo Morales habría apoyado económicamente la candidatura de Pedro Castillo ya no solo es novela, sino la conclusión de un cacaseno. Vargas Llosa ahora llama a votar por Keiko Fujimori. Para nosotros no es ninguna sorpresa, pero sí para los que engañó haciéndose ver como un garante de la democracia y la anticorrupción. ¿Cómo has cambiado pelona?”, agregó Cerrón.

“Que Vargas Llosa diga que Pedro Castillo quiere acabar con la minería, que es la riqueza de los Andes peruanos, es pura ignorancia. Perú Libre apuesta por la minería sostenible y no por la neoliberal depredadora”, anotó.

Cabe anotar que Vladimir Cerrón sostuvo en una reunión, realizada de forma virtual, que la verdadera toma de poder es la que se mantiene, como lo hace Nicolás Maduro en Venezuela.mDe esta manera, Cerrón indicó que la izquierda debe aprender de estos errores y seguir el ejemplo de Venezuela y quedarse en el poder.

“Entonces ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda debe ir también a quedarse en el poder y eso es lo que ha hecho Venezuela. Ha ido a quedarse en el poder, porque la derecha acá en el Perú ya lleva 200 años de Gobierno”, afirmó.

