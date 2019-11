La integrante del Congreso disuelto, Yeni Vilcatoma, habló por primera vez sobre su presunta aversión a los ciudadanos de nacionalidad chilena.

Y es que nadie puede olvidar la intervención de la excongresista cuando en diciembre de 2017 - mientras se debatía la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski - criticó al abogado del exmandatario, Alberto Borea, por nombrar a Condorito en sus descargos.

“Lo único que hizo (Borea) fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. ¡Es chileno! ¡Es chileno! ¿Dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el Frente Amplio?", dijo aquel día Vilcatoma.

Vilcatoma recuerda episodio sobre Condorito

En entrevista a RPP, Vilcatoma negó que tenga un sentimiento antichileno y dijo que su discurso - que se viralizó en redes sociales - fue “un momento anecdótico”.

“No fueron duras (declaraciones). Es un momento anecdótico que he sabido sobrellevar. A veces las personas en la calle me dicen ‘¿y qué dice Condorito?’, y yo me río con ellos”, comentó en Ampliación de Noticias.

“Es una circunstancia que de ninguna manera ha sido para afectar o cuestionar a los chilenos, de ninguna manera. Mi comadre es chilena y la adoro”, agregó.

Busca reelección

En otro momento, Vilcatoma confirmó que postulará a las elecciones de 2020 con el partido Solidaridad Nacional, en calidad de invitada.

“Lo evalúe y tuve un acercamiento hace varias semanas atrás (...) Y tomé la decisión de seguir aportando a mi país. Tengo muchos temas que he tomado como emblema: la lucha contra la corrupción, la defensa de los ciudadanos en las diferentes formas”, refirió.