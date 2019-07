Yeni Vilcatoma sobre declaraciones de sicario "Goro": "Lo han contratado para sindicarme"

La congresista Yeni Vilcatoma respondió por las recientes declaraciones del sicario Rubén Moreno Olivo “Goro”, quien dijo que la parlamentaria habría tramitado su libertad.

'Goro' salió del penal Piedras Gordas el pasado 13 de junio para cumplir una orden de arresto domiciliario, pese a que tenía una condena firme de 25 años. Él fue acusado del primer atentado contra la vida del ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco.

"La señora Vilcatoma me ha mandado con los abogados [...] Yo mismo me he sorprendido [...] (Ella) ha tramitado mi libertad [...] Ya en las investigaciones se va a saber", dijo ‘Goro’ tras ser capturado en Los Olivos, cuando pretendía viajar al norte para luego fugar del país.

Vilcatoma responde a "Goro"

Según Vilcatoma, el gobierno de Martín Vizcarra es responsable de las acusaciones de ‘Goro’ en su contra. Además responsabilizó al Gobierno por si le sucede algo.

"Veo la mano del gobierno (...) porque yo he sindicado que este sicario le debe su libertad a este Gobierno, porque la forma en que ha salido del penal no ha sido una fuga. Lo que ha sucedido es que las más altas autoridades, desde el Ministerio de Justicia se pusieron de acuerdo para liberarlo (...) Las declaraciones de este delincuente inmediatamente (después) de haber sido capturado, me despierta mucha sospecha", dijo a RPP.

Luego señaló que el delincuente habría sido contratado para sindicarla. "Para mí este sicario que mató porque lo contrataron y le pagaban dinero hoy también está siendo contratado para sindicarme a mí como la persona responsable de su fuga", dijo la legisladora.

(FOTO) Detención de "Goro" / Joel Alonzo