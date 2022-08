El Poder Judicial ordenó 30 meses de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, y el alcalde de Anguía, Nenil Medina, quienes son investigados por el Ministerio Público por el presunto de lito de organización criminal.

La decisión fue confirmada este domingo 28 de agosto por el juez Johnny Gómez Balboa, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, aceptando así el pedido formulado por el equipo especial contra la corrupción del poder.

El juez Gómez Balboa afirmó que hay elementos de convicción suficientes para presumir que Yenifer Paredes, valiéndose de sus vínculos con altos funcionarios, “habría captado alcaldes”.

“Está acreditado el tipo penal que postula la fiscalía de sospecha fuerte y vehemente que vincula a la investigada [Yenifer Paredes] con este tipo penal”, afirmó.

Así mismo, con relación a la imputada Paredes, Navarro, dijo que “consideramos que se cumplen los prepuestos respecto al peligro de fuga”.

Yenifer Paredes Navarro es hermana de la primera dama, Lilia Paredes Navarro, y fue criada por esta junto al presidente Castillo tras la muerte de sus padres. Previamente, la investigada había cumplido siete días de detención preliminar.

La tesis fiscal

La fiscalía reveló que durante el allanamiento a la casa de Yenifer Paredes en Anguía, Cajamarca, se encontraron 14 sellos de presidentes y tenientes gobernadores de diversas comunidades y de un juez de paz de Anguía, además de documentos sobre trámites para la elaboración de expedientes técnicos y obras.

De acuerdo a la tesis fiscal, la primera dama, Lilia Paredes, habría sido coordinadora de una organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo para otorgar obras de manera fraudulenta.

El Ministerio Público considera que la cuñada del mandatario habría aprovechado su influencia en el Poder Ejecutivo para que, a través de la empresa de su amigo Hugo Espino, pudieran obtener fuertes sumas de dinero a través de cuestionadas licitaciones.

Por esto, estiman que Paredes podría recibir una pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad si es encontrada culpable de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

Yenifer Paredes se defiende

Yenifer Paredes habló por breves minutos en las audiencias para asegurar que siempre ha estado a disposición de la justicia y no ha tenido la intención de obstaculizar las investigaciones.

“Siempre he estado a disposición de la justicia, nunca he tenido en cuenta obstaculizar, no tengo ninguna denuncia anteriormente a esto. Soy una persona que está estudiando, quiero seguir estudiando, progresando. Siempre que me han llamado de manera formal he asistido a rendir mis declaraciones, lo voy a seguir haciendo en la medida que se me sea llamada”, expresó.

Paredes Navarro refirió que trabaja de forma independiente y que sus ingresos mensuales pueden variar dependiendo de la época, aunque estimó que podría percibir un promedio de 2.100 soles.

“Siempre estoy a disposición de las autoridades, lo he hecho desde que se dio la detención preliminar, me he puesto a disposición de las autoridades, lo quiero seguir haciendo, pero también quiero seguir con mi vida”, aseveró para luego recordar que acaba de recibir un título de la Universidad Nacional de Cajamarca que no ha podido recoger por estar detenida.

Declaraciones de Yenifer Paredes en su audiencia