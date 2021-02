Elecciones Presidenciales 2021 | Otorgar cinco millones de puestos de trabajo, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad, la adquisición de un satélite de telecomunicaciones son algunas propuestas del candidato por Acción Popular, Yonhy Lescano. En entrevista a OJO, el también abogado profundiza sobre estos y otros planes más.

- Las últimas encuestas señalan que es el candidato que crece de a pocos...

Lo tomo con sencillez y humildad. Generalmente, no le pongo mucho interés a las encuestas, pero si dice eso ahora es porque se está sembrado y hay buena cosecha. El recorrido que hacemos busca ver las necesidades del Perú.

- Martín Vizcarra señaló que la segunda ola se debió a su vacancia. ¿Qué opina?

En todos los países hay problemas de segunda ola y que diga que en el Perú lo hay porque lo sacaron es demasiada soberbia y petulancia. El señor Vizcarra se está haciendo autobombos que no merece.

- ¿Cómo aprecia la gestión de Francisco Sagasti?

Creo que está manejándolo de manera regular y hace lo que puede. Está haciendo los esfuerzos. Hubiera preferido que se alargue el toque de queda que confinar nuevamente a los peruanos. Pero ojalá que ello esté respaldado en información técnica para aplanar el número de contagiados y fallecidos.

EL CANDIDATO PRESIDENCIAL YONHY LESCANO DE ACCION POPULAR VISITO GAMARRA PARA SOSTENER UNA REUNION CON LOS EMPRESARIOS DE LOS RUBROS TEXTIL Y CONFECCIONES EN LA VICTORIA

- ¿Cuáles serán sus primeras disposiciones de llegar al sillón de Pizarro?

Lo primero, controlar la pandemia, para eso hay que invertir en salud. Segundo, la parte económica. Hay que invertir para dimensionar la economía maltratada por la pandemia. Vamos a recuperar y dar 5 millones de trabajo. Otro tema indispensable es reconstruir los valores morales, en lo que se tiene que tomar cartas en el asunto. Ama Sua (no seás ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo), con esto nuestros ancestros hicieron un imperio. Son normas, reconocidas ONU, que se tienen que restablecer.

- Sobre el plan de vacunación contra la COVID-19 ¿haría algunos cambios en las fases?

Los primeros que enfrentan al virus deben estar inmunizados, luego los demás. Si hay algunos cambios que se tienen que hacer, se harán después de estudiar. Si los privados quieren hacer la vacunación, que lo hagan gratis. Eso se llama responsabilidad social de la empresa.

- ¿Cuál es su plan para seguir fortaleciendo la reactivación económica del país?

Invertir y dando trabajo. Por ejemplo, hacer doble vías en las carreteras Tumbes - Tacna o Apurímac - Junín; represas de agua en todos lados, para la agricultura. Tenemos que resolver la situación del agua. Todo eso da trabajo y así se reactiva la economía. Los jóvenes no tienen trabajo. Quiero destinarles a ellos el programa “Cooperación popular” que tuvimos en el Gobierno de Fernando Belaúnde. Los jóvenes comenzarán a hacer obras en los centros poblados en distritos lejanos y así recorrerán el país y llegarán con sus profesiones o con sus estudios técnicos para resolver los problemas. Otro programa que quiero destinarles es el servicio militar voluntario, donde salgan como servidores de la patria y con un título. Los jóvenes sin trabajo ni estudio, a veces, caen en el delito.

- ¿Seguirá dando bonos económicos a los más pobres en una eventual gestión?

Si vemos que hay sectores que son pobres y no trabajan, seguiremos dando apoyo económico, lo que pasa es que hay manejarlos bien. Hay bonos que se los han dado a San Isidro o Miraflores. Tienen que ser programas serios y no repartir plata indiscriminadamente.

- ¿Cuáles son sus propuestas en el tema de educación?

En esta pandemia hemos visto que los colegios mas apartados no tienen internet. Quiero comprar un satélite de telecomunicaciones, para hacer llegar el internet gratuito a las zonas alejadas. Capacitaremos al magisterio y repararemos los colegios que no tienen techos o servicios básicos.

- ¿Está a favor de una reforma en la Policía Nacional?

Las instituciones siempre se tienen que mejorar, pero no creo que solo sea la reestructuración de la policía lo que resolverá la inseguridad; necesitamos la participación de las juntas vecinales, rondas urbanas y campesinas. Las Fuerzas Armadas ya están colaborando en la pandemia y nos deben seguir ayudando. Los delitos casi no suceden cuando ven a la autoridad en la calle. Para mi, las penas no sirven mucho, la prevención es lo más importante.

- El feminicidio es considerado la otra pandemia. ¿Cómo erradicarlo?

Hay que empoderar a la mujer para dar independencia económica y tengan sus recursos propios. Hacer programas de emprendimiento, por ejemplo en crianza de animales menores, artesanías, etc, y no dependan del marido abusador.

VIDEO RECOMENDADO

Hostales preparan protocolos para celebrar el 14 de febrero

Hostales preparan protocolos para celebrar el 14 de febrero

TE PUEDE INTERESAR