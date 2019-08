Yonhy Lescano vuelve al Congreso tras suspensión de 120 días por presunto acoso a periodista

Luego de ser blanco de críticas por presuntamente acosar a una periodista, el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) retornó este lunes sus funciones.

El parlamentario llegó tras asumir su 'castigo' de 120 días de suspensión a recomendación de la Comisión de Ética, la cual lo investigó por una denuncia por el acoso sexual contra una periodista a través de conversaciones de WhatsApp.

"No hay trabajo, no hay comisiones, pero ya estoy despachando con personal de mi oficina, después de la venganza del fujiaprismo, una patraña, una calumnia. He vuelto con más fortaleza para seguir luchando contra la corrupción en el Perú”, ha declarado a La República.

Recordemos que el proceso formal en su contra se inició el 1 de marzo, cuando la denunciante reveló ante el entonces presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y el procurador de ese poder del Estado, que el autor de los mensajes de WhatsApp de connotación sexual, correspondían al legislador de Acción Popular.

Durante el ejercicio de su defensa en el pleno, Yonhy Lescano afirmó que las conversaciones fueron editadas y trató de presentar un peritaje internacional para sustentar su posición. Indicó, tras la revisión de un experto, que se había usado el programa Photoshop en los chats presentados por la periodista.