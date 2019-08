¡En la mira! La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, confirmó que abrió investigación contra el excongresista Daniel Abugattás y la actual parlamentaria de Fuerza Popular Úrsula Letona por presuntos delitos cometidos a favor de la empresa pesquera Pesquera Mar S. A. C. en el 2012.

Esto tras la difusión de audios en los que Úrsula Letona ofrece hablar con el entonces congresista Abugattás para eliminar una resolución del Ministerio de Producción en el año 2012.

“La decisión se adoptó tras difusión de audios de supuesta conversación del 22 de marzo del 2012, entre Abugattás y Letona, quien como abogada del estudio legal Echecopar, habría ofrecido influencias para favorecer a la empresa pesquera representada por Rolando Machado Sandoval”, indicó la fiscalía.

Letona negó haber cometido algún tipo de acto ilícito y sostuvo que actuó como abogada cuando un posible cliente se acercó al estudio para lograr un acuerdo de litigio con una empresa que ellos representaban.

“Yo no intercedí ante [Daniel] Abugattás. No concreté ningún servicio con estos señores que graban la conversación, no fuimos sus abogados, no intervenimos. No era funcionaria y no fui representante del Estudio Machado. No fueron nuestros clientes”, aseguró en declaraciones a Canal N en junio.

La investigación será por un plazo de 60 días por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en el caso de Abugattás, y por tráfico de influencias y cohecho activo genérico en el caso de Letona.

#Urgente | La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, dispuso abrir investigación al excongresista, Daniel Abugattás Majluf, y a la abogada Úrsula Ingrid Letona Preyra, por presuntos actos de corrupción en beneficio de la empresa ‘Pesquera Mar S. A. C.’, en el 2012. pic.twitter.com/b5S6UhrfMs