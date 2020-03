El caso de coronavirus reportado recientemente en nuestro país sería solo uno de los miles que podrían presentarse a futuro en todo el territorio nacional, dio a conocer el Ministerio de Salud (Minsa).

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, Manuel Loayza, informó que las últimas estimaciones del sector dan cuenta de esto.

“(Según las últimas simulaciones) había una cifra entre 10 mil y 20 mil afectados, en promedio, dependiendo de cómo iban apareciendo los casos”. señaló.

No obstante, explicó que estos son modelos matemáticos que cambian cuando hay un Paciente 0, como el confirmado en las últimas horas por el propio presidente Martín Vizcarra.

“Debemos hacer la reprogramación de cuántos contactos tiene (Paciente 0) para ver la capacidad reproductiva del virus”, explicó.

La posibilidad de más casos confirmados de coronavirus no parece estar tan alejada de la realidad. En la víspera, fuentes cercanas al Colegio Médico del Perú (CMP) señalaron a diario OJO que sus médicos fueron convocados a una reunión de emergencia por la aparente aparición de un segundo paciente confirmado con el temido virus. Ayer, casos sospechosos aparecieron en Ica.

PREVENCIÓN EXTREMA.

Justamente, las autoridades de Salud disupusieron el cumpliento de una serie de medidas para evitar nuevos casos del temido mal. Las mismas, aunque pudieran parecer exageradas, son determinantes para detener el avance del virus.

“Cuando hay este tipo de infecciones, se recomienda evitar los saludos a los que estamos acostumbrados, con besos, y de igual manera estrechar la mano”, señaló la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.

Asimismo, la titular del sector recordó la importancia de algunas medidas de higiene, como el lavado de manos durante 20 segundos, con abundante agua y jabón.

Del miso modo, señaló que es necesario cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo (desechable), al momento de toser, y evitar tocarse el rostro con las manos sucias.

No obstante, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Perú, Rubén Mayorga, fue más allá y pidió dejar de lado una de las costumbres más arraigadas en el país, que se pone en práctica en el marco de varias celebraciones.

"A las precauciones de no besarse al saludar y no estrechar la mano, agregaría no pasarse el vaso de cerveza, porque a través de la saliva es la manera en que se transmiten las infecciones respiratorias”, puntualizó.

Asimismo, Mayorga señaló que el Perú está respondiendo rápidamente ante el coronavirus, dando señales fuertes de lo que debe hacerse frente a esta infección.

MASCARILLAS SE ACABAN.

En tanto, este diario comprobó que las mascarillas simples y las N-95 de uso médico, se agotan en farmacias y boticas de la capital.

Las últimas que quedan se venden a precios que van entre S/5 y S/8, las simples; y a S/35 e incluso S/50, las N-95, según denunciaron los usuarios.

Ante esto, las máscarillas de tela que se elaboran en el emporio comercial de Gamarra salen como pan caliente a S/2. Héctor Rodríguez, de Rodríguez Uniforme, ha vendido casi 5 mil de estas prendas. “Solo nos quedan 300 que se acabarán esta semana. Para la próxima debemos tener un nuevo stock de 5 mil”, explicó el denominado Rey de las Mascarillas de Gamarra. Cabe precisar que estas mascarillas de tela no evitan el paso de los virus, solo cubren la boca al momento de toser o estornudar.

