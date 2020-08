El epidemiólogo César Cárcamo, integrante del Grupo Perspectiva, hizo una estimación que uno de cada dos peruanos saldrá positivo al COVID-19 para finales de año. Y es que recordemos que hasta la fecha hay más de 400 mil infectados. Es decir, en diciembre podríamos alcanzar los 15 millones de contagiados.

“Si la mitad de los peruanos se va a infectar, no quiere decir que la mitad de peruanos se va a morir. Afortunadamente esta infección mata a menos del 1% de los que se han infectado. No se van a morir 15 millones, se van a morir muchas menos personas, pero en realidad no debería morirse ninguna”, comenzó comentando.

Asimismo, el especialista mencionó para las cámaras de 90 Central que otra cifra alarmante sería la de los fallecidos, que superarían hasta fin de años los 100 mil. Recordemos que actualmente hay más de 19 mil decesos por COVID-19 en nuestro país.

