El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció la modificación del horario de vigencia de la inmovilización social obligatoria, más conocido como el toque de queda, en el contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En conferencia de prensa, el integrante del gabinete ministerial detalló que el toque de queda se iniciará a las 2 a.m. y concluirá a las 4 a.m. Remarcó que tendrá una vigencia de dos horas en la madrugada y no se levantará totalmente dicha medida restrictiva para evitar la realización de las denominadas fiestas COVID.

Además, enfatizó que la medida busca facilitar el desplazamiento hacia sus domicilios de las personas que trabajan en negocios o actividades vinculadas a restaurantes.

Explicó que la medida se adopta ante el avance de la vacunación contra el COVID-19 y las cifras de la pandemia, ya que el nivel de riesgo que hay en el país es moderado.

Medida anterior

El pasado 2 de octubre, el Gobierno dispuso que el toque de queda (inmovilización social obligatoria) en Lima y Callao continúe iniciándose a la 1 de la madrugada y culmine a las 4 de la mañana de ese mismo días.

VIDEO RECOMENDADO