El Balón de Oro es el premio más importante del fútbol desde 1956, año en que la revista France Football comenzó a seleccionar al mejor jugador del mundo. Este premio tiene un valor emocional para los futbolistas, ya que representa el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados. Además, está valorado en aproximadamente 3000 euros y pesa más de 70 kg. Más allá de estos detalles, lo que más nos interesa a los aficionados al fútbol es conocer al deportista que será galardonado. Por eso, te presentamos quiénes son los candidatos al Balón de Oro del 2021.

Lionel Messi

Las apuestas online se dispararon con el debut de Lionel Messi en el PSG. Por primera vez en su carrera profesional, Messi vistió otros colores. Esto podría presentarle un problema para alcanzar el máximo galardón, ya que el premio se otorga teniendo en cuenta la visión en conjunto del futbolista. Lo cierto es que la Pulga tampoco tuvo la mejor temporada en el Barcelona, a pesar de haber convertido 38 goles en 47 partidos. Sin embargo, es la obtención de la Copa América con el seleccionado argentino lo que lo acerca más a alcanzar el Balón de Oro.

N’Golo Kanté

El volante francés N’Golo Kanté fue designado jugador más valioso del Chelsea que se consagró campeón de la Champions League, además de ser elegido figura de los cruces contra Atlético Madrid y Real Madrid. Ciertamente, Kanté aspira al Balón de Oro desde su llegada al club inglés Leicester City en el 2016. En esta temporada, el volante ha demostrado su nivel para alcanzar el máximo galardón y tiene una vitrina de trofeos que afirman su impecable trayectoria. Kanté ganó la Premier League en el 2017 con el Chelsea, la Copa del Mundo con la selección francesa, la Europa League en 2019 y la última Champions League. ¿Le alcanzará para arrebatarle el título a Lionel Messi?

Kevin De Bruyne

Otro jugador que milita en el fútbol inglés y tiene buenas posibilidades de ganar el Balón de Oro es el belga Kevin De Bruyne. Si bien el volante ofensivo no convirtió tantos goles como en la temporada pasada, en esta temporada marcó 10 goles, una cifra que no está nada mal para un centrocampista, y sigue siendo una pieza clave del Manchester City. De Bruyne se consagró campeón con su equipo en la Premier League y llegó a la final de la Champions League. Si bien el volante no pudo levantar esta copa, su rendimiento ha sido excepcional en la última temporada. La Eurocopa será determinante para inclinar o no la balanza a su favor. El Balón de Oro es el premio más prestigioso del fútbol internacional. Desde 1956, es otorgado al futbolista que se destaca del resto, tanto por su desempeño individual como colectivo. En la edición del 2021 ya surgieron muchos nombres que aspiran a alcanzar el galardón. Sin embargo, hasta el momento, son Lionel Messi, N’Golo Kanté y Kevin De Bruyne los que más posibilidades tienen de ganar el Balón de Oro.