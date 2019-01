Sobreviviente de boda revela el terrible momento en que la pared se desplomó: "una pesadilla"

Juan Torres Cárdenas, uno de los sobrevivientes al fatal accidente ocurrido en una boda en Abancay, reveló cómo fueron los trágicos momentos en que quedó atrapado bajo los escombros.

"La ceremonia ya había acabado, estábamos en plena celebración de la unión de los esposos. Fue un momento inesperado que cae todo el techo", dijo el joven, quien tiene una fractura en la pierna pero se encuentra estable.

"Nadie esperaba que se venía todo encima. Yo estaba sentado y de un momento a otro veo que la columna de construcción venía hacia mí. Yo esquivé, me raspó toda la columna pero me cogió en la pierna del impulso. Tengo una fractura", explicó Cárdenas, quien fue rescatado por su hermana Irma, quien pese a que ya había salido del ambiente, decidió regresar para buscar a Juan.

"Una pesadilla que no sé cómo contarlo. No sé cómo me ha sacado mi hermana, que hizo el esfuerzo para pedir ayuda [...] agradezco a los bomberos que estaban ahí", dijo Juan Torres Cárdenas.

Por su parte, Irma afirma que pensó lo peor cuando no vio a su hermano: "Salimos gateando, pregunté por mis hijos y por mi hermano y tuve que regresar [...] pensé que había perdido la pierna mi hermano".

OJO CON ESTO:

Así fue la trágica caída de una pared que dejó al menos 15 muertos en una boda



Esposos se encuentran estables tras trágica boda en la que murieron 15 personas (VIDEO)

Recién casados celebraban boda y techo se vino abajo matando al menos a 15 personas (FOTOS y VIDEO)

Presunto extorsionador pide garantías para su vida: "no conozco a George Forsyth" (VIDEO)

HAY MÁS...