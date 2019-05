Abuelita muere en su chacra tras ser atacada por perros | VIDEO

Una abuelita falleció en su chacra tras un violento ataque de unos perros de unos vecinos en el distrito de La Unión en Sayán.

Fue Doña Inés Aguirre Meza quien murió el pasado 23 de mayo cuando estaba trabajando sus tierras, donde cultivaba paltas. Fue su hijo quien la encontró en la noche del jueves tras no encontrar a su madre.

"Ella salía a las 6 de la mañana a la parcela que tenemos. Mi hermano me llamó y me dijo que mi mamá no llegaba a casa", contó a un medio local.

Señaló que fue un pitbull, dos rottweileres y 3 cachorros producto del cruce de ambas razas, quienes atacaron a la trabajadora mujer

Del mismo modo, el hijo contó que el dueño de los perros ya ha sido denunciado antes. "Pedimos justicia, porque es un vecino que tiene sus perros y ya lo han denunciado varias veces", contó. "Tiene como cuatro o cinco denuncias de personas que transitaban por la zona, pero me parece que no han llegado a concretarse. El señor ha estado burlándose de las personas", señaló.

Por el momento Robert Donayre se encuentra no habido y, al parecer, detuvieron a a la hermana de este.

