La suboficial de la Policía Nacional, Jossmery Toledo, participará en el evento denominado “I Exposición Fotográfica de Feminicidios en el Perú”, evento organizado por el alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán.

La autoridad edil confirmó la presencia de la mujer policía que se realizará este sábado en la Plaza Mayor de Moche y hasta el ofreció su casa para que se hospede. También aclaró que el municipio no gastará dinero.

“Quiero que el Perú se entere de que no me está cobrando absolutamente nada, ni al municipio ni a mí. Su hospedaje y alimentación de la doctora (Jossmery Toledo) y de su equipo que de repente la va a acompañar no le va a gastar nada el municipio. Yo he pedido permiso a mis padres para que se queden en mi casa”, señaló el alcalde de Moche.

Justificó la presencia de la suboficial Jossmery Toledo aduciendo que había invitado al mencionado evento a otras autoridades, pero no le respondieron. “Invité a políticos y no han respondido, yo le invité a la señorita Jossmery y me respondió. A la señorita abogada le gustó la idea y por eso me confirmó”.

La exposición fotográfica se realizará este sábado a las 7:00 de la noche en la Plaza Mayor de Moche.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira Plasencia y Sergio George cuentan detalles del videoclip de 'Cobarde' 31/01/2020

TE PUEDE INTERESAR