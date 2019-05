La confesión del violador de dos niñas en Andahuaylas: "me obligaron" (VÍDEO)

Esta mañana capturaron al "Monstruo de los cerros", Misael Oscco (21), quien violó y asesinó a dos niñas de 10 y 11 años, en Andahuaylas, en la región Apúrimac.

El sujeto confesó para el medio 'Contacto directo noticias' que se encuentra completamente arrepentido, además de asegurar que le pagaron y que fue obligado por un tal Erick.

"Sí, estoy arrepentido, estoy arrepentido. Lo he hecho porque me han pagado, me han obligado y me han pagado". '¿Quién te ha pagado?', preguntó el reportero. "Erick", respondió.

El agresor sexual recorrió los lugares en donde ocultó los cuerpos de las dos víctimas, resguardado por los agentes policiales ya que la población entera pide hacer justicia con sus propias manos.

Aquí te mostramos la confesión del violador sexual de las dos menores de edad en Andahuaylas.

