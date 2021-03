Tras permanecer casi 15 años en el penal de Piedras Gordas condenado por rebelión y secuestro, y obtener su libertad hace poco más de un año y medio, César Copa Tijutani se unió a la agrupación política que lidera la candidata presidencial Verónika Mendoza, Juntos por el Perú (JP), desde donde pretende alcanzar una curul representando a la región Tacna.

Anuncia que de resultar elegido congresista promoverá una amnistía a favor de su “hermano de lucha”, Antauro Humala, condenado por homicidio tras la masacre de cuatro policías en el 2005, conocida como “Andahuaylazo”.

-¿Cómo fue su incorporación al partido Juntos por el Perú?

Nosotros (los etnocaceristas) venimos luchando desde hace 20 años, pero durante ese tiempo no hemos podido consolidar un partido. En dos ocasiones celebramos alianzas durante nuestra vida partidaria: en el 2006, con Avanza País, y hoy con Juntos por el Perú, un partido de izquierda que agrupa a más de 20 denominaciones. El etnocacerismo ha sido uno de los iniciadores para generar esta coalición. Así es como llegamos, a falta de tener un instrumento de cobertura nacional para no entrar en vegetación política.

-¿Qué opina sobre la alianza entre Rafael López Aliaga y los reservistas?

El señor López Aliaga es el candidato de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), y con ese señor y los otros candidatos de ese gremio somos como el agua y el aceite (...) Este señor está actuando de manera vil para disfrazar a personas incautas de poca cultura política y hacer creer que los reservistas etnocaceristas lo están apoyando.

-¿Entonces los que se unieron al candidato de Renovación Popular no son reservistas?

Son reservistas, pero no etnocaceristas, que es muy distinto. El grueso de los reservistas somos etnocaceristas, para nosotros no hay nada más sagrado que el centímetro del territorio peruano y velar por el sueño de nuestros conciudadanos; sin embargo, debe haber un porcentaje de reservistas apolíticos que no tienen manifiesto en el escenario político.

-Pero el señor Virgilio Acuña también apoyó en algún momento al etnocacerismo.

El señor Virgilio Acuña por ser añejo en política merece nuestro respeto; sin embargo, no representa a los reservistas. Dentro del etnocacerismo hubo gente impresentable que ha estado cercando a Antauro para jalar agua a su molino. Se acercaron incluso Hernando de Soto, Yeny Vilcatoma y muchos otros personajes de ese nivel. El hecho que se hayan acercado y conversado cuatro minutos no implica que sean de los nuestros.

-¿Cuáles son las principales propuestas que tienen como agrupación política?

Tenemos tres propuestas de bandera. La primera es demoler la Constitución mafiosa del 1993 que nos ha hecho daño, y por ello no tenemos soberanía hídrica en la región de Tacna, tampoco en los temas de salud y educación. El segundo punto es pedir a la empresa Southern Perú que deje de usar el agua porque es para el consumo humano y para la agricultura. Y como tercer punto planteamos reglamentar la Ley de Zofratacna.

-¿De llegar al Congreso promoverá la liberación de Antauro Humala?

Antauro está pagando una condena muy alta. Creo que hemos hecho un mérito, pero el castigo es superior al mérito. Sí, vamos a promover, por un acto de humanidad, la libertad de Antauro Humala, se lo merece. Yo sí me comprometo (...) sigue siendo mi hermano de lucha con quien compartí escenarios. Hay toda una experiencia y por lo tanto es imposible anular mi empatía con un hermano de celda a pesar de las diferencias políticas.

-¿Qué propuesta legal impulsará?

Lo que voy a plantear es una amnistía. Los hechos ocurridos entre el 2000 y 2005 (gobierno de Alejandro Toledo) responden a una posición política, cuestionado por unos y halagado por otros. Creo que (Antauro) merece una amnistía ya que a él se le juzga por delitos como rebelión contra los poderes del Estado.

-¿Pero la condena fue también por el asesinato de policías?

Hemos sido juzgados, pero en el juicio no se ha podido comprobar la autoría de Antauro. Ahorita hay tres ciudadanos juzgados por el delito de homicidio y todos han salido absueltos, entonces Antauro Humala es sentenciado por el delito de coautor, y si así fuera, ¿dónde está el autor? Según las pericias se determinó de que acá hubo crimen de Estado de las fuerzas represivas. El 99% de los que fuimos sentenciados ya cumplimos nuestra condena. El único que queda en la cárcel es Antauro, quien tiene una condena de 19 años y ya amerita que sea liberado.

-¿Ha tenido contacto con Antauro?

He perdido comunicación con él desde el año 2010 cuando estábamos en pleno proceso. Solo en el año 2015, por Navidad, me envió una tarjeta con un mensaje que no he podido responder. Espero estrechar abrazos el día que recupere su libertad o el día que sea parlamentario y tenga que ir a visitarlo para expresarle mi admiración y respeto por su resistencia en la cárcel.

-¿La propuesta de liberar a Antauro la conoce la dirigencia de Juntos por el Perú?

Esta es una posición mía, no necesariamente de Juntos por el Perú. No somos como el partido de la señora Keiko Fujimori, este es un partido de izquierda en donde tenemos libertad de pensamiento.

