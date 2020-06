Al menos 50 médicos se habrían contagiado de COVID-19 en los últimos tres meses cumpliendo su trabajo en los diferentes hospitales de Arequipa, informó el presidente de la Federación Médica de esta región, René Flores.

Asimismo, dijo que cinco profesionales están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de la ciudad y responsabilizó al Ministerio de Salud y otras autoridades regionales de los contagios por no entregar a tiempo los Equipos de Protección Especial (EPP) de calidad.

“Se han contagiado en los mismos establecimientos de salud porque no tienen EPPs. La Red de Salud Arequipa-Caylloma no tiene presupuesto, el Gobierno Regional de Arequipa no ha dado dinero para dotar a los médicos con estos equipos de protección rápida”, denunció el representante de federación.

Agregó que existen alrededor de cinco profesionales que han tenido que ser internados en la UCI de los nosocomios de la ciudad. Su condición médica es crítica, como la de otros que aún no superan la infección.

Al igual que la Federación Médica, otros gremios médicos han denunciado en las últimas semanas las malas condiciones en las que labora el personal de Salud, principalmente en los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche.

Ante la falta de EPP, muchos optan por reutilizar los materiales desechables. También la sobrecarga laboral e incumplimiento de pago de bonos generó que varios galenos, junto a las enfermeras y técnicos, realicen plantones en las entidades.

VIDEO RECOMENDADO

Reportero de “Mujeres al Mando” se quiebra en su cuenta de Instagram -DIARIO OJO