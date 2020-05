La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior (Mininter) inició una investigación por las compras, presuntamente, sobrevaloradas de productos de bioseguridad que hizo la XI Macro Región Policial de Arequipa para la protección del personal durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

Dicha investigación podría motivar la separación del cargo del general PNP Víctor Zanabria Angulo, jefe de la XI Macrepol, y a otros cinco agentes más, involucrados directamente en el proceso de adquisición de los bienes.

Trascendió que Asuntos Internos emitió la resolución N° 01-2020 con la que se inicia un procedimiento administrativo contra el general por una falta grave, al permitir la cuestionada compra de equipos distribuidos entre el personal de Arequipa, Moquegua y Tacna.

De acuerdo con artículo 79 de la Ley N° 30714, régimen disciplinario de la PNP, corresponde que se aplique la suspensión temporal del servicio como medida preventiva.

Una vez notificado, el general PNP Víctor Zanabria tiene 10 días hábiles para realizar sus descargos, pero como todo trámite administrativo fue suspendido hasta el 10 de junio mediante Decreto Supremo N° 87-2020-PCM, recién a partir de esa fecha podrá hacerlo.

Al respecto, el general PNP Víctor Zanabria manifestó que todavía no ha recibido ninguna notificación. “Si hay alguna notificación esta se hace a través de la oficina de disciplina. A mí aún no me notifican”, sostuvo tras señalar que desde hace un mes Asuntos Internos del Mininter lo está investigando, al igual que a los otros altos mandos de la PNP.

