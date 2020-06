Luego que la Comisión Especial eligiera a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) donde también salió electo, en un primer momento, Marco Tulio Falconí y que no pudo juramentar por ciertos cuestionamientos en su contra, ahora el exparlamentario de la región Arequipa ha presentado un recurso de amparo para ser reconocido como miembro titular de la institución.





Usted ha solicitado reincorporarse a la Junta Nacional de Justicia como miembro titular ¿Que tipo de recurso ha presentado?

Es una acción de amparo.

¿Cuando lo solicitó?

Eso debe haber sido en la segunda quincena de abril, mas o menos.

¿Ha recibido notificación de que ha sido admitida?

Si, si dieron por admitida la demanda.

Cuando la Comisión Especial hace la evaluación de su caso, usted acepta mantener la suplencia ¿es así?

Lo que les dije en la audiencia de que si no se repastaba el debido proceso yo les iba a iniciar una acción judicial porque definitivamente hubo una denuncia y en este caso había un agravio contra mí porque a mi me quitaron puntos (...) Estoy interponiendo el proceso de amparo y esperamos que si hay justicia deberíamos de ganar.

¿Usted nunca acepto ser suplente de la JNJ?

Una vez que termina el proceso (de selección), con los resultados y resoluciones en la propia ley de la Junta Nacional de Justicia como en el Reglamento de las Bases del Concurso que fueron elaboradas por los miembros de la Comisión Especial dice que con la publicación de los resultados finales termina el concurso. Hubo una serie de presiones supuestamente por lo que yo había conversado, en otras oportunidades, con el doctor César Hinostroza por temas académicos se me viene hacer el cuestionamiento pero se hicieron los descargos correspondientes en la audiencia a pesar que se me ocultó la información, no se me dijo estas son las llamadas, este es el cronograma y la relación (de llamadas), ni cosa por el estilo.

¿Su actitud un acto de rebeldía?

No, es más bien un acto de indignación ante un trato absolutamente arbitrario e injusto, si yo no accionara más bien sería consentir esa injusticia. Si eso me pasa a mi ¿que le pasará al ciudadano de a pie? (...) El proceso ya concluyó, solamente habían dos mecanismo para retirar a un candidato, si se hubiera incurrido en una causal de vacancia y que el Congreso pudiera, en este caso, destituir a los miembros de la JNJ. Eran solo esos dos supuestos legales, no había de otra.

¿Tendría sentido interponer una demanda ante la Comisión Especial que ya no está en funciones?

La Comisión sigue en funciones permanentes porque que pasaría, ojala Dios no quiera, fallece un miembro de la JNJ o se enferma gravemente, se reúne la Comisión Especial y tiene que resolver conforme corresponda, no es que ha desaparecido la Comisión

¿Ha conversado con el titular de la JNJ sobre su caso?

No porque yo no tengo porque conversar con él.

Le pregunto porque usted es suplente, puede conversar con ellos..

No habría ninguna razón por el hecho simple y sencillo de que ellos no son los demandados, los demandados son la Comisión Especial, ellos no tienen vela en este entierro porque quien va a tener que resolver es el Poder Judicial, o le da la razón a la Comisión Especial o me da la razón a mi.

