Mujer lanza piedras a indefenso perro y golpea a la dueña (VIDEO)

Una mujer lanzó piedras y arena contra un indefenso can y agredió físicamente a la dueña.

El lamentable caso ocurrió en la urbanización La Castellana, en Arequipa, cuando la mujer reclamó a la jovencita por sacar a pasear a su perro, de nombre "Argos", al parque.

Por si eso fuera poco, la mujer lanzó arena y piedras contra el animal, quien intentó alejarse.

Cuando Gabriela Juárez salió en defensa de su perro, esta señora la golpeó.

“La señora vino y me agredió, primero vino y le lanzó a mi perro tierra, después vino y me jaló de los pelos y me empezó a dar de puñetazos. Lo único que hice es cubrirme y decirle que la estaba grabando y la señora agarró mi celular y quiso romperlo”, dijo la joven a Panamericana.

Según la joven, esta no sería la primera vez que esta señora los agrede porque, según ella, están "contaminando" el parque.

Sin embargo, Gabriela Juárez afirma que no existe prohibición alguna para pasear mascotas en los parques de Cerro Colorado.

