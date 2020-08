Celia Capira, la mujer que conmovió a todo el Perú cuando corrió tras el presidente Martín Vizcarra pidiéndole ayuda para su esposo con COVID-19, denunció que sus autos fueron incendiados y sus dos mascotas envenenadas en su vivienda del distrito de Alto Selva Alegre (Arequipa).

Según la fémina, ocurrió a las 1 de la madrugada cuando se encontraba descansando; sin embargo, se despertó repentinamente y encontró a los dos vehículos ardiendo. “Yo me desperté y en mis sueños, mi esposo me pidió que me levantara. Cuando miré estaban ardiendo (autos) y no sabía que hacer”, dijo Celia.

Asimismo, Celia descartó que se trate de un cortocircuito dentro de los automóviles, que le pertenecían a su difunto esposo. “No es cortocircuito. Esto ha sido provocado, los han quemado desde afuera, ese carro no hace contacto y han envenenado a mis perros”, detalló la mujer.

Capira agregó entre lágrimas que su esposo no tenía ninguna rencilla o disputa con otra persona. “Él era muy bueno, nunca hemos tenido ninguna pelea”, indicó.

Bomberos del sector llegaron a sofocar el siniestro, pero los vehículos quedaron completamente calcinados. En tanto, las mascotas asesinadas ya fueron enterradas esta mañana.

- Policías del sector han iniciado las investigaciones para determinar si se trata de un atentado.

