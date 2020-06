Sin el menor temor de contagiarse del coronavirus o Covid-19 y de propagar el virus a sus familias, y sin respetar la cuarentena, 22 jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, fueron intervenidos por la Policía en una cabina de Internet cuando participaban de juegos en línea en la ciudad de Ayacucho.

Ayacucho. Los cuatro menores fueron llevados a la comisaría de la Familia. (PNP)

La intervención ocurrió a las 9:30 a.m. en el local ubicado en el jirón José Olaya 711. Hasta este lugar llegaron agentes de la comisaría Sectorial de Ayacucho y de la Unidad de Servicios Especiales (USE) luego de que fueran alertados por los vecinos, a través de llamadas telefónicas, que una cabina de Internet atendía a puerta cerrada a decenas de jóvenes las 24 horas.

Los agentes, dirigidos por el comandante PNP Roberto Chipana Quispe, ingresaron a la vivienda y sorprendieron a 22 muchachos que no dejaban de jugar a pesar de la presencia de los uniformados. El dueño del negocio, Roberth Sicha Molina, también fue intervenido.

La Policía informó que uno de los menores de edad era el encargado de administrar la cabina de Internet por lo que el propietario también será investigado por este delito.

El hecho fue informado a la Municipalidad Provincial de Huamanga para que sancione al dueño y al establecimiento. También comunicaron a la Fiscalía de la Familia por el caso de los menores.

Los mayores de edad serán investigados por el incumplimiento a las normas frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus, informó la Policía.

