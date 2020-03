La Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH), en Ayacucho, evalúa cancelar las actividades de la Semana Santa 2020 como medida preventiva por el coronavirus, que ahora ha sido declarada ‘pandemia’.

Sin embargo, las autoridades de Huamanga están a la espera del informe epidemiológico de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ayacucho. Mientras ello no se conozca, la MPH no desarrollará ninguna actividad de promoción por la festividad religiosa, que pueda motivar la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Además, el municipio exhortó al sector Salud la instalación de dos puestos de control sanitario en el aeropuerto José Mendivil Duarte y el terminal terrestre Los Libertadores Wari, debido a que diariamente circulan alrededor de 5 mil personas, por lo que podrían ingresar casos sospechosos de covid-19.

En tanto, la MPH inició la fumigación de 22 instituciones educativas, del mercado de abastos, del terminal terrestre y de espacios públicos.

