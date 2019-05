Puno: extranjeros asaltan a familia y fracturan pierna al dueño de la casa (VIDEO)

Un terrible asalto ocurrió al interior de una vivienda en Juliaca, Puno. Una banda de venezolanos llegó hasta la casa y despojó de todo lo que pudo a los integrantes del predio.

No conformes con el atraco, los cinco extranjeros dieron una paliza al dueño de la casa, el señor Angel Mamani Añari, de 52 años, quien terminó con una pierna fracturada.

"Eran 5, me pusieron la pistola acá y yo no sabía qué hacer. Ni bien abrí la puerta me han empujado y me han hecho caer, han venido venezolanos y uno tenía sombrero grande y había una chica era agarradita y gordita", describió una de las ocupantes de la vivienda.

El señor Angel Mamani Añari fue llevado al hospital Carlos Monge Medrano y se conoció que de su vivienda se llevaron celulares, artefactos, electrodomésticos, todo eso cargaron en una camioneta negra.

