Bebé recién nacido es contagiado de un virus en hospital, según su madre

Una madre de familia identificada como Carmen de la Cruz Lolo se encuentra desesperada pues su bebé se habría contagiada de un extraño virus en el interior del Hospital Materno Infantil El Carmen, en Huancayo.

Contó que su hijo se quedó internado porque nació de 35 semanas, pero jamás imaginó que pasaría con esta situación. "Mi hijo se quedó internado porque nació de 35 semanas de gestación le faltaban completar 20 gramos de peso más para salir, le iban a dar de alta el lunes 22", indicó.

Agregó que cuando fue a lactar a su bebé, como ya lo estaba haciendo anteriormente, no le dejaron entrar y hasta el momento no sabe de qué se habría contagiado el pequeño.

"Una enfermera me dijo que mi hijo se había contagiado con un virus y que estaba en UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal) pero no me quieren decir que virus es. Primero me dicen que me iban a dar el resultado en 48 horas y ahora me dicen que de 4 a 5 días me van a decir, no se si es grave, mi hijo está muy mal. Si algo le pasa no se que haría", señala.

Ahora el bebé se encuentra con una vía por donde le suministrar antibióticos y por su parte, la madre Carmen de la Cruz Lolo pide que le den información de lo que le pasa a su hijo. Ella ya acudió a la Defensoría del Pueblo.

