Bebé fue sometido a prueba tras denuncia de haber sido dopado: estos son los resultados

Judy Clavijo Corrales denunció que su hijo de tan solo tres años fue dopado dentro de una guardería en el Cusco.

Por ello, a sugerencia de la policía, la madre sometió a su niño a un examen toxicológico, el cual arrojó rastros de Benzodiacepina, un potente sedante.

La madre Judy Clavijo Corrales contó que cuando llegó a recoger a su criatura a la guardería, este tenía las manitos bien frías y estaba inconciente.

Además, reveló que la directora de la guardería Virgilia Callo le dijo que tenía influencias, por lo que no temía ser denunciada.

Se defiende

Tras la denuncia, la directora de la guardería se defendió asegurando que fue la madre quien habría dopado al niño.

"Es una persona acostumbrada a hacer eso. No es la primera vez que hace este tipo de escándalo. Yo no sé que es lo que esa mujer busca. Me imagino que es dinero".

El hecho ocurrió en febrero y ambas partes se han denunciado mutuamente.

