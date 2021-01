El candidato a la presidencia del Perú, Cesar Acuña Peralta, sufrió un percance durante un pasacalle, luego de que un joven le gritara “¡Golpista!...¡no te importa el Perú!”, en la ciudad de Cajamarca.

Ocurrió ayer en plena Plaza de Armas, cuando Acuña encabezada un pasacalle junto con sus congresistas; sin embargo, de manera repentina apareció un joven y persiguió la camioneta donde se trasladaba.

Sumado a esto, el muchacho comenzó a gritar en reiteradas veces “¡Golpista!... ¡No te importa el Perú!”, en frente del candidato. Algunos simpatizantes de la comparsa, intentaron contener al joven.

Pese a esto, el joven logró evadirlos y se apersonó a pocos metros del candidato, quien solo atinó a mirarlo. Tras ser consultado por la prensa, el protagonista de este suceso declaró sus motivos.

“Yo he venido a mi Plaza de Armas y me encuentro con este señor que todavía me indigna. ¿Alguno de ustedes, señores periodistas, cree que toda la bancada de este señor votó por dar un golpe de Estado sin el permiso o sin la orden directa de este señor?”, cuestionó el jovencito.

