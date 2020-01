Una polémica campaña para prevenir la violencia contra la mujer y el feminicidio en el país ha generado una ola de críticas entre los usuarios de redes sociales.

La Municipalidad Distrutal de Moche (La Libertad) llamó la atención en Facebook por los mensaje que conforman esta campaña social, la cual buscaría ampliar su servicio legal y psicológico para atender a hombres supuestamente "engañados” por sus parejas.

“Si tú, varón, sientes ganas de maltratar a una mujer, ¡no lo hagas! , llama a la línea directa 924 479 787 de la Municipalidad Distrital de Moche y recibirás atención psicológica y legal las 24 horas del día, y así se evitarán los feminicidios”; se lee en una reciente publicación en su fanpage.

“Si tu mujer te saca la vuelta, ¡no la mates! Acude a nosotros"; “Si tu mujer no te deja ver a tu hijo y no te prefiere, hay un juez”; “Si tu mujer no atiende bien a tus hijos y está entretenida (acude a nosotros)”; son algunos de las polémicas frases que acompañan las imágenes.

Municipalidad de Moche

Cabe indicar que algunas de las fotografías han sido borradas por el administrador de la página de Facebook.

El Ministerio de la Mujer se pronuncia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado donde considera que los mensajes que difunde el municipio “fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres”.

“El Ministerio manifiesta su especial preocupación ya que dicha publicidad está totalmente cargada de estereotipos machistas que desinforman a la población respecto a los roles y al comportamiento de las mujeres, así como al tratamiento de los casos de violencia de género”.

Finalmente, exhortan a la Municipalidad de Moche a retirar esos afiches.