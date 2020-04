Cañete: Vecinos impiden que 5 buses con pasajeros se hospeden en hotel de Asia por temor a COVID-19 | VIDEO

Decenas de personas a bordo de cinco buses, no pudieron ser alojados en un hotel del distrito de Asia, en Cañete, luego de que llegaron sin previo aviso y no cumplieron con los protocolos sanitarios. Vecinos no permitieron su estadía por temor a un contagio de COVID-19.

Ocurrió la mañana de hoy cuando los pobladores del anexo Santa Cruz y autoridades locales, impidieron que los pasajeros que serían ancashinos y dirigidos por el alcalde de Puente Piedra, Rennan Espinoza, cumplan su cuarentena en un hotel que se encuentra ubicado en el boulevard del lugar.

También llegó el alcalde del distrito de Asia, José Alcántara, quien dijo que trabajan duro para no tener infectados de COVID-19 en su jurisdicción, y resultó incómodo que vengan personas con órdenes de sus superiores, sin que a ellos se les haya notificado algo.

“Los señores han venido sin ninguna autorización, ni coordinación y sin previa desinfección... Quiero que entiendan que no somos malos pero tenemos que respetar los protocolos legales que tiene cada entidad. Conversamos con el alcalde de Puente Piedra y él aduce que va a venir una ministra, pero yo le digo por más que venga cualquier autoridad, nosotros tenemos que hacer respetar los reglamentos que tengamos en nuestro distrito”, dijo Alcántara.

La autoridad junto al prefecto regional y policías, notificaron al hotel y a los responsables de esta movilización para que abandonaran la zona.

Ante la negativa, los pasajeros y autoridad limeña tuvieron que seguir su camino con rumbo desconocido. Previamente recibieron algunos productos de primera necesidad por parte de los vecinos en señal de solidaridad.

