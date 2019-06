Cantante de Servando y Florentino es tildado de "chavista" en Cusco por sus compatriotas | VIDEO

Servando Primera, recordado por "Servando y Florentino", se encuentra en Cusco luego de ofrecer un concierto en Lima. Sin embargo, este tuvo un problema en la ciudad imperial al encontrarse con sus compatriotas venezolanos en las calles.

A través de un vídeo que se viralizó se ve a Servando caminando por la Plaza Mayor del Cusco, donde un compatriota empieza a insultarlo.

La pelea no acaba ahí, sino que el altercado se da hasta la puerta de una discoteca en Cuzco. Es ahí que lo tildan de Chavista y le reclaman por caminar con 4 guardaespaldas.

"Tú a mí no me conoces, si yo fuera un hijo de p... esto a mi me valdría n... pero no es así, tú no sabes de dónde vendo, tú me reconoces pero no me conoces", intentó defenderse en el vídeo.

Por suerte, el incidente no llegó a más y el personal de la discoteca tuvo que intervenir para que el cantante venezolano pueda ingresar sin ser agredido.

Como se recuerda, el año pasado Servando Primera también fue confrontado por un grupo de venezolanos en un restaurante en Miami, donde lo acusaron de salir a favor de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No es la primera vez que lo vinculan con el chavismo que vive en Venezuela.