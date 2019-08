El actor cómico Carlos Álvarez se reunió con la hermana del PNP Elvis Miranda Rojas, quien enfrenta un pedido de la Fiscalía de 20 años de cárcel y una reparación civil de 80 mil soles a favor del fallecido, un presunto delincuente.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Carlos Álvarez mostró su indignación por la situación que vive Elvis Miranda Rojas.

"Este policía por defender a un ciudadano o una ciudadana, va a terminar preso y pagando indemnización o reparación civil a la familia del delincuente, nos duele a todos los peruanos", sostuvo.

Asimismo, el actor cómico presentó a la hermana de Elvis, Vanessa Miranda, quien invitó a todos los peruanos a la marcha de apoyo que se realizará este 12 de agosto a las 9 de la mañana en Piura.

“Desde que pasó lo de mi hermano usted ha estado presente, eso es algo que nosotros como familia agradecemos bastante, los invitamos a todos el 12 de agosto a las 9 de la mañana a acompañaros para esta gran lucha por mi hermano, porque se haga justicia, él solamente cumplió con su deber y no es justo que estemos pasando por esta pesadilla que hay ahora”, explicó Vanessa Miranda..

Carlos Álvarez también hizo una reflexión sobre este caso y aseguró que es "pésimo" que los policías tengan miedo de enfrentar a la delincuencia.

“Con algo así, con un atropello a nuestra Policía Nacional, ¿entonces cómo ellos van a poder defendernos? no van a capturar a ningún delincuente, lo van a dejar escapar, no los van a intervenir, no van a hacer ni un solo tiro. Eso está pésimo, yo creo es peor mensaje para la ciudadanía cuando debemos empoderar a la Policía, cuando tenemos que empoderar a los agentes de uniforme, que también son peruanos, que ponen el pecho, que arriesgan sus vidas pero con la ley. Y los que están al margen de la ley, están libres, salen a las calles y encima hay que pagarles una reparación civil”.