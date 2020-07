El último 22 de julio, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, se disculpó con la señora Celia Capira por no haberla escuchado cuando ella corrió detrás de él, pidiendo - entre lágrimas - ayuda para su esposo con Covid-19.

“Cómo no escucharla si es parte de mi forma de ser. Es lamentable que el esposo de la señora Celia haya fallecido y hoy le pido sinceras disculpas por no haberla escuchado”, mencionó Vizcarra.

Lamentablemente, dos días después de este triste episodio, el familiar de Celia murió ante la falta de atención.

Celia Capira no quieres ‘sus disculpas'

“ No, con unas disculpas no se arregla, no van a devolver (a mi esposo). Si el presidente siente mi dolor, entonces que tome el caso y que lo haga en todo el Perú, no solo en Arequipa ”, fue la contundente respuesta de Celia Capira al ser consultada sobre las disculpas ofrecidas por Vizcarra.

La mujer lamentó la situación de Arequipa y cuestionó que el Presidente haya esperado a que el coronavirus cobre muchas vidas para recién tomar medidas.

“No debe esperar que toda la familia se contagie y llegue a los hospitales, eso es fatal”, según recogió Perú 21.