El alcalde del distrito de Moche, César Arturo Fernández Bazán, convocó a la peligrosa banda de sicarios “Los 80″ de Trujillo y a narcotraficantes para que se “mechen” con la Policía Nacional. Esto luego de que el burgomaestre protagonizara una discusión con agentes de la PNP durante un operativo.

Parte de la mencionada intervención fue captada en video por policías y permitió ver cómo el alcalde se enfrentó verbalmente a los agentes y se muestra, en algunos momentos, reticente a acatar las órdenes. Tras ello, y ya en su domicilio, Fernández realizó un transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook para denunciar lo sucedido.

“Uno de los policías me para, le digo: ‘soy el alcalde de Moche’, y me responde, ‘siga nomás’... Más allá me para un policía de nombre Iglesias y otra agente... y por culpa de estos señores, porque primero me dicen que siga y luego me paran, casi accidento a un efectivo que estaba a media pista”, explicó el burgomaestre.

En el video, Fernández agregó que decidió grabar la situación porque no confiaba en los agentes. Tras varios minutos de descargos y denuncias contra los policías de Moche, César Fernández Bazán hizo un llamado a los miembros de la organización criminal “Los 80” y narcotraficantes a enfrentarse con los policías.

Incluso les pidió a los criminales que le escriban. “Hago un llamado a la banda los 80 que se quieran ‘mechar’ con los policías de Moche, escríbanme. Yo mismo me hago de réferi, yo sé por quien apostar en una bronca entre ustedes y la Policía. Vamos a ver quién gana, vamos a ver, quiero ver si (los agentes) se hacen los machitos”, expresó.

Además, retó al agente de apellido Iglesias a pelearse con él. “Vente solito, sin tu placa... y con un juez de paz hacemos una ‘peleíta’ de box, yo se que tu me tienes hambre”, sentenció.

Otros casos del alcalde de Moche

El pedido al Gobierno ruso

En el 2020, Fernández fue noticia tras afirmar que, al igual que el gobernador arequipeño Elmer Cáceres y otras autoridades del país, había enviado una carta a la embajada rusa en el Perú para solicitar la donación de dosis Sputnik V, anunciada en ese entonces como vacuna contra el nuevo coronavirus por el presidente ruso Vladimir Putin.

“No especificamos la cantidad, sino pedimos lo que él (Vladimir Putin) nos pueda dar. Si nos da 100 o 1.000 bienvenido sea”, comentó aquella vez.

El alcalde de Moche dijo que, gracias a sus estudios por más de 10 años en República Checa, conoce de la capacidad de los científicos rusos, a quienes catalogó como los mejores del mundo. No contento con el pedido de la vacuna, lanzó la siguiente advertencia: “A ver que el Gobierno me prohíba entrar a la embajada”.

Un alcalde ‘rebelde’

El punto más álgido de una serie de cuestionamientos a Arturo Fernández ocurrió en 2020, cuando manifestó públicamente que su distrito no acataría la cuarentena focalizada dispuesta por el Gobierno para detener el avance del COVID-19. Incluso, exhortó a los ciudadanos de Moche a seguir con sus actividades habituales.

“Moche se declara en rebeldía y rechaza la cuarentena. Así que todos pueden trabajar aquí, de lunes a domingo, porque serenazgo y las administraciones respectivas de la municipalidad no les va a cerrar la puerta a nadie, mientras cumplan los protocolos de respeto al ciudadano”, dijo en aquella oportunidad.

Intervenido por la policía

Otro incidente de Arturo Fernández sucedió en agosto del año pasado. En aquella oportunidad realizaba un balconazo en la comuna de su jurisdicción en contra de la cuarentena focalizada en la provincia de Trujillo.

Fue en ese momento que agentes policiales ingresaron a la sede municipal para intervenirlo, ya que estaba prohibida este tipo de actividad.

La autoridad de Moche mostró una bandera de color negro y se dirigió a los ciudadanos ubicados en la Plaza de Armas de la localidad.

“Este tapaboca es para el virus, no para callarnos. Quiero que esto quede claro. Están confundiendo algunas autoridades del Gobierno que es para que nosotros no nos expresemos, es falso. Nosotros vamos a celebrar el próximo año el Bicentenario encerrados. Aquí no hay nada que celebrar”, exclamó en ese entonces.