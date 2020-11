La abuelita Imelda Felicinda Chávarry Mendoza celebró sus 105 años acompañada de sus familiares y guardando todos los cuidados por la pandemia del COVID-19, en Chiclayo. “Mamá Feli” se mostró agradecida con Dios por tener buena salud y vivir de manera lúcida.

Chávarry Mendoza estuvo casada con José Mogollón Figueroa y producto de esa relación tuvo 6 hijos. Estos la convirtieron en abuela de 28 nietos, 61 bisnietos y 29 tataranietos.

“Mamá Feli” es natural del distrito distrito de Bolívar en la vecina región de Cajamarca; sin embargo, llegó a Chiclayo a los 20 años donde conoció al amor de su vida y se quedó a vivir en esta ciudad.

Chiclayo: tatarabuela cajamarquina cumplió 105 años de vida al lado de sus familiares

La adorable abuelita confesó que le gusta comer cuy, pavo y gallina criolla. “Los fines de semana me tomo mi copa de vino que creo es lo que me da más vida. Siempre he llevado una vida sana y por eso me conservo aun con energías”, indicó.

Esta longeva mujer tuvo seis hermanos de los cuales solo tres viven y tienen 101, 99 y 97 años respectivamente, todas mujeres.

“Mis hijos viven en Lima, Chimbote y Chiclayo. Espero que Dios me siga bendiciendo con vida para seguir al lado de mi familia”, precisó la lúcida mujer.

