En un operativo para el reordenamiento del comercio ambulatorio y cumplimiento de las medidas de bioseguridad por COVID-19, unos directivos de Seguridad Ciudadana y serenos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo denunciaron que seudo comerciantes los atacaron con un martillo, puñetazos y puntapiés en la avenida Arica.

Luego de que el incidente fue registrado en video, el Subgerente de Seguridad Ciudadana, Humberto Martínez, precisó que se presentó la denuncia en la comisaría César Llatas y descartó que se haya estado haciendo decomisos, pues la redada era solo para el ordenamiento del comercio ambulatorio.

Martínez agregó que también se buscaba que las personas mantengan el distanciamiento social y verificar que los accesos estén libres en caso de emergencias, considerando que recientemente se dieron pruebas rápidas a ambulantes con índices altos de contagios.

”Es por esto que este ordenamiento se orienta, entendiendo la situación difícil que se vive, sabiendo que el sustento de estas familias es el comercio, pero este comercio se debe ordenar”, indicó.

Por su parte, el Jefe de Operaciones de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Manuel Adrianzen Castro, dijo que seguirán con su propósito de reordenamiento y que este tipo de gente no puede estar vendiendo en ese lugar.

“Si no podemos desalojarlos, sí debemos reordenarlos... este tipo de gente delincuente no puede estar en este lugar, hoy fuimos nosotros, mañana son los serenos o municipales. No se puede seguir de esta manera”, acotó Adrianzen.

