Sujeto confiesa que realizó tocamientos indebidos a sus primas pero luego las llama "mentirosas"

Un sujeto fue denunciado por realizar tocamientos indebidos a sus dos primas menores de edad en Chiclayo.

A través del programa Punto Final, una de las víctimas, que ya es mayor de edad, contó los abusos que sufrió por Juan Carlos Cabrera Arenas (28) desde que tenía 6 años de edad.

"Tenía mucho miedo a que me juzguen, a que me miren mal", dijo la joven.

Confesión

Los padres de las víctimas tuvieron conversaciones con Juan Carlos Cabrera Arenas y la madre del sujeto, en las que ambos confirman los tocamientos indebidos.

Juan Carlos: "Yo no me justifico por lo que he hecho, yo soy una persona mala. Durante la etapa de colegio nunca he estado con nadie y a veces tenía miedo de las mujeres y por eso algunos de mis amigos se burlaban de mí".

Padre de las víctimas: "Lamentablemente eso no justifica lo que hiciste".

Juan Carlos: "Como te digo, hay cosas que han pasado en mi vida, cuando yo era pequeño, yo te las he contado también".

Otra víctima

La joven no fue la única, ya que la hermana menor también confesó que había sido víctima de tocamientos indebidos de parte de su primo.

"Ella cuenta que él le tomaba fotos desnuda y la hacía ver pornografía", contó su hermana.

En efecto, el examen psicológico confirma los daños que dejó el abuso: "baja autoestima, auto desprecio, deficiencia de habilidades sociales, soledad y miedos".

Por si fuera poco, la hermana mayor también denunció que su abuelo, Manuel Alfonso Val Andia, la tocó indebidamente: "Yo me derrumbé [...] es una combinación de sentimientos, decepción, frustración, inclusive vergüenza. Yo no sé cómo actúe la justicia con él", señaló el padre de las víctimas sobre la denuncia contra su anciano padre.

Lo niega

En una declaración realizada en febrero, Juan Carlos negó el delito ante la Fiscalía y dijo sentirse "indignado" por la denuncia y calificó de "mentirosas" a sus primas.

Hasta el momento la fiscal a cargo del caso, Ana Luisa Sánchez, todavía no ha evaluado las pruebas.

HAY MÁS...