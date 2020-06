Un venezolano que intentaba fugar por una ventana del cuarto piso de un hotel, cayó aparatosamente sobre el techo de una vivienda aledaña y generó momentos de pánico entre los pobladores.

El sujeto escapaba tras haber participado en un asalto junto a otras tres personas en inmediaciones del Mercado Moshoqueque en el distrito de José Leonardo Ortíz (Chiclayo).

Incidente quedó registrado en videos donde el extranjero amenazó con aventarse al verse acorralado por la policía. “Me voy a matar sino me dan un beneficio... ¿me juran que me ayudarán?”. Agentes en todo momento le pidieron que no lo haga.

Sin embargo, en un aparente resbalón de manos, el extranjero cayó aparatosamente sobre el techo de la casa contigua.

Finalmente, efectivos trasladaron a Vega Cordero al Hospital Las Mercedes de Chiclayo, donde los galenos le diagnosticaron “contusión dorsal y contusión en pie derecho”. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría de José Leonardo Ortiz, donde quedó detenido.

Según el jefe la comisaría de José Leonardo Ortiz, comandante Wilson Bernabé Lamadrid, informó que el robo se produjo cerca de las 8 de la mañana cuando Diana O.C. (36) caminaba por el cruce de las calles Ricardo Palma y Bolívar.

Allí fue interceptada por los extranjeros conocidos como ‘Los Chamos de Garcés’ y tras robarle su celular y herirla con una arma blanca, esta pidió apoyo a los policías que patrullaba el complejo Moshoqueque.

Tras el asalto, tres de los implicados huyeron pero Elvis José Vega Cordero (20), en su intento de evitar ser capturado, ingresó a un hotel situado en la esquina de las citadas calles, generando el incidente que fue presenciado por varios pobladores.

