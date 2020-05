Trece pacientes diagnosticados con coronavirus fallecieron en el lapso de doce horas en el Hospital Regional de Loreto, informó el doctor Carlos Calampa del Águila, quien hoy fue designado como el nuevo jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa).

Calampa del Águila, quien hasta hoy se desempeñaba como director del Hospital Regional de Loreto, reveló que estos pacientes con COVID-19 fallecieron entre las 7 de la noche del miércoles y 7 de la mañana de hoy jueves.

“Estamos hablando de un promedio de un paciente COVID-19 fallecido por hora. Esta es la situación de Loreto”, dijo en declaraciones a RPP.

Asimismo, dijo que tienen en espera de atención a 378 pacientes COVID-19 y que el servicio de emergencia se encuentra desbordado no solo por la capacidad del nosocomio, sino por la falta de medicamentos, balones de oxígeno y personal médico, enfermeras y técnicos.

“El 80 por ciento de nuestros pacientes requieren oxígeno. Hago un llamado a las empresas privadas a que donen balones llenos y vacíos de oxígeno”, clamó el médico.

En referencia al personal de salud explicó que necesita 30 médicos, 70 enfermeros y 70 técnicos de enfermería para dar operatividad óptima y así atender la demanda del hospital regional; sin embargo, no hay personal y nadie quiere trabajar por temor a contagiarse.

Añadió que hasta ayer miércoles se contabilizaba 37 médicos contagiados de COVID-19 y 4 fallecidos.

NO HAY COORDINACIÓN CON ESSALUD

En otro momento, señaló que, prácticamente, no existe una coordinación entre los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, pues si bien había un compromiso de entrega de medicamentos y equipos de protección personal (EPP) por parte de EsSalud, ya no les están entregando bajo el argumento que no son pacientes de EsSalud.

“En el Hospital Regional de Loreto de los 378 pacientes COVID-19, 140 tienen seguro de EsSalud y a todos se les está atiendo de forma indiscriminada, pues es un acuerdo y compromiso que asumimos, el detalle es que EsSalud no está dando nada”, precisó.

MEJORES EQUIPOS DE PROTECCIÓN

En relación con los equipos de protección personal (EPP) que reciben del Minsa, dijo que son de baja calidad e hizo un llamado para hacerlas correcciones del caso y proteger al personal de salud.

“Quien este enviando eso (EPP de baja calidad) deberíamos quemarlo con las mascarillas que nos están enviando. Somos Loreto, somos el Perú, no nos pueden mandar tonterías”, dijo el galeno.

Además, recomendó que la cuarentena en Loreto se amplíe por dos semanas más.

“Loreto necesita dos semanas más de cuarentena para controlar la enfermedad, ya hemos hecho conocer al ministro de Salud sobre esta situación y también las Fuerzas Armadas sean más rígidas con la población”, precisó.

NUEVO JEFE DE LA DIRESA

Carlos Calampa fue designado como el jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto en reemplazo Percy Minaya, quien mientras estuvo en el cargo de este sector, fue duramente cuestionado por la falta de apoyo al personal médico, enfermero y técnico de los diferentes hospitales de nuestra ciudad, los mismos, que vienen afrontando el COVID-19.

Además, algunos funcionarios estarían involucrados en presuntas irregularidades que cometieron durante la gestión del Minaya.

