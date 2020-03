La Comisión Regional de Atención, Prevención y Control del Coronavirus de La Libertad ordenó a las empresas de transporte público a poner en circulación solo el 10% de sus vehículos.

La medida se dispuso luego de que muchos ciudadanos no acataran el estado de emergencia y salieran de sus casas sin motivos de fuerza mayor, incumpliendo el aislamiento social obligatorio, tal y como lo ordenó el Gobierno Central, a fin de evitar el contagio de coronavirus.

El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, lamentó la actitud de algunos ciudadanos que han mostrado total irresponsabilidad en los primeros días del aislamiento social obligatorio.

“Vamos a ser mucho más estrictos y a partir de hoy se va a detener a las personas que no cumplan la medida y no tengan un argumento para estar fuera de sus hogares. Hemos visto personas que salen de sus casas y están en parques y calles lo cual pone en peligro no salo su salud, sino la de las demás. Si los casos de pacientes críticos se elevan, los hospitales van a colapsar”, aseveró.

La máxima autoridad remarcó la indicación del lavado de manos y evitar contacto directo con otras personas, pues es la única manera de reducir el índice de contagio.

Llempén Coronel lamentó además que hayan agotado las mascarillas en las principales farmacias de la ciudad, pero afirmó que están gestionando la compra de un lote para poder entregarlas a las personas que se encuentran en riesgo.