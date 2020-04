El avance silencioso del coronavirus entre el personal de la Policía Nacional ha provocado que 47 agentes se vean obligados a dejar sus servicios en las calles, en Arequipa, para cuidar su salud en sus viviendas debido a que contrajeron la enfermedad y a pesar de que cada vez son más los contagios, el general PNP Víctor Zanabria Angulo, jefe de la IX Macrepol, sostuvo que no se cerrará ninguna comisaría.

El general Zanabria ve poco probable que las dependencias policiales de la ciudad corran la misma suerte que el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres que tuvo que cerrar sus puertas tras el reporte de contagios entre su personal que se replegó hacia la comisaría de Bustamante y Rivero para cumplir su servicio y los afectados el aislamiento domiciliario.

“El PAR se ha cerrado porque su infraestructura no permite ventilación ni alojamiento para los efectivos. Mejor es que este cerrado, pero no hemos cerrado ninguna comisaría y no lo vamos a hacer”, sostuvo el general.

Tras la toma de muestras hechas al personal policial de Camaná, donde se detectaron tres casos entre el personal de la comisaría de La Pampa, se procedió a realizar pruebas en las dependencias de Mollendo, La Punta, Cocachacra y Chucarapi en Islay sin registrarse nuevos contagios.

Hasta el momento se han aplicado 965 muestras de las cuales 47 dieron positivo y se ha registrado el fallecimiento de un coronel en retiro.