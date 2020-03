Al borde del llanto, pero de manera enérgica, un suboficial que presta servicios en la Unidad de Logística de la XI Macro Región Policial San Martín, reprendió a un grupo de motociclista por no cumplir con permanecer en sus casas para evitar la propagación del coronavirus.

Este hecho se registró en el cruce de los jirones San Martín con Alfonso Ugarte de la ciudad de Tarapoto.

Durante la firme llamada de atención a los irresponsables ciudadanos tarapotinos que se desplazaban hasta sin mascarillas, el suboficial PNP Edson Willy Vargas Saavedra les pidió que reflexionen y les hizo saber que la situación que vive el país no es un juego y que el solo estar ahí parado con ellos no solo se exponía él al contagio, sino también su propia familia.

“Tomen conciencia, esto no es un juego yo no estoy parado acá porque me gusta, tengo familia expongo a mi familia. Entiendan señores no hagan que las cosas se pongan más trágicas y las medidas sean otras”, gritó muy exaltado el suboficial.

En otro momento, los exhorta a regresar a sus casas y guardar la orden de inamovilidad social.

“Vayan a su casa, estén con su familia, no salgan no busquen pretextos para salir. Entiendan somos un país subdesarrollado, Italia siendo un país desarrollado está presentando 700 muertos cada día, imagínense en Perú, imagínense si llegara ese virus a Tarapoto”, expresó en voz alta el efectivo policial.

De otro lado, les recordó que lo que están cometiendo es una falta y se exponen al pago de una multa de 6,300 soles. Además, que están cometiendo el delito de desacato y desobediencia a la autoridad; así como atentar contra la salud pública.

Tarapoto: Policía al borde del llanto exige a ciudadanos quedarse en casa (Video Facebook)

