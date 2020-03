Un penoso hecho ocurrió en Huancayo. Una anciana lloró desconsoladamente al enterarse que no le había tocado el bono de S/ 380 anunciada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, por la pandemia del coronavirus o covid-19.

La abuelita no pudo contener el llanto al salir del Banco de la Nación de Chilca en Huancayo y se quejó porque no le tocó el bono para poder sobrellevar esta situación, pues ya no tiene qué comer.

“¿Qué cosa como, no hay nada?”, dijo la anciana mientras el periodista trataba de animarla y le decía que haría pública su denuncia.

Las imágenes se han difundido en las redes sociales como Facebook, conmoviendo a propios y extraños durante este tiempo de coronavirus.

