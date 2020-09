No le temen al Coronavirus, al menos las cientos de personas que asistieron al entierro de una adolescente, no dudaron en hacerse presente en el entierro de una joven que murió en un accidente de tránsito en el distrito de Panao, provincia de Pachitea en Huánuco. Los videos demuestran que no respetaron los protocolos de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19.

Familiares, amigos y vecinos de la joven estaban sin mascarillas, protectores faciales no respetaron la distancia social generando aglomeración y tumulto entre ellos.

Días antes, los ciudadanos atacaron una comisaría y agredieron a unos policías a quienes responsabilizaron de la muerte de esta joven en el distrito de Panao, en la provincia de Pachitea.