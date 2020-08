En el Perú, unas 47 mil personas han fallecido por coronavirus o sospecha de esta enfermedad, según confirmó la ministra de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, quien subrayó que la data más seria de la letalidad del virus es la que registra el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Ante este desalentador panorama, un caso ha generado conmoción en Huancayo: una mujer sufrió la pérdida de su esposo y su padre en menos de dos días.

Según comentó la mujer Doris C.C., los especialistas del Minsa no le han querido hacer la prueba rápida a los integrantes de su familia y,más bien, le han pedido que vayan al hospital, cuando eso constituye un riesgo de contagio.

“Me dijeron que llevara un colchón o una silla de ruedas si quería que mi padre permaneciera en el hospital por eso me lo traje a mi casa. Ahora he pedido que mi familia pase la prueba rápida porque tenemos altas probabilidades de tener el virus, pero dijeron que debemos ir al hospital, no consideran que podemos contagiar a otras personas”, señaló a Correo.

El domingo enterraron a su cónyuge que pereció por COVID-19 y el lunes recibió noticias de que su progenitor L.C.M. (87) falleció por esta enfermedad dentro de su domicilio.

